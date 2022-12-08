В Волгограде между двумя университетами решили установить лавочки за 2,1 млн рублей

На территории между двумя вузами установят 85 скамеек. Фото: Администрация Волгограда.

В центре Волгограда на бульваре между ВолгГТУ и ВГСПУ мэрия решила установить 85 новых скамеек с чугунными элементами. Для этого был объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика. Установка дополнительных скамеек стала возможной из-за экономии денег при благоустройстве территории по проспекту Ленина между улицами Гагарина и 13-й Гвардейской. Об этом рассказали в администрации города.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 2,1 миллиона рублей. Заявки от компаний принимаются до 13 декабря. После проведения аукциона и заключения контракта подрядчик должен установить 85 скамеек в течение трех дней.

- Существующие малые архитектурные формы, располагающиеся вдоль бульвара в границах улиц Гагарина и 13-й Гвардейской, перевезены на базу районной коммунальной службы для проведения ремонтных работ. После восстановления скамейки будут устанавливаться по мере необходимости на других территориях, - отметили в мэрии.

Ранее между двумя вузами в центре Волгограда была благоустроена бульварная часть. Был восстановлен тротуар, уложили плитку и сделали велодорожку. Появились свыше 20 камер видеонаблюдения, парковое радио, скамейки, урны. Агрономы высадили сотню кустарников.