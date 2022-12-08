Региональный оператор по обращению с ТКО: для удобства юридических лиц на сайте компании появилась кнопка для записи на прием к руководителям

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В декабре текущего года на сайте компании «Ситиматик-Волгоград» создана кнопка «Запись на прием руководителей». Расположена она в верхней части сайта 34.citymatic.ru, прямая ссылка.

Сделано это специально для юридических лиц, с целью оперативного решения вопросов, связанных с договорными отношениями, начислениями, а также вопросов, касающихся организации вывоза ТКО.

Нажав на кнопку, необходимо заполнить форму, выбрать тему и заполнить поля с контактными данными, приложив при необходимости фото или документы.

Данная кнопка стала еще одним оперативным каналом связи для потребителей Волгоградской области с регоператором.

Напомним, что в июле у юридических лиц появилась возможность записаться на личный прием к генеральному директору. За шесть месяцев было принято более ста юридических лиц, все вопросы были детально рассмотрены и в большинстве своем удовлетворили потребителей. С некоторыми были заключены мировые соглашения в вопросах, связанных с урегулированием задолженности.

Отметим, что по вопросам деятельности регоператора открыто несколько каналов обратной связи:

- контакт-центр: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00;

- электронная почта: info.vlg@citymatic.ru;

- почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- кнопка «Обращение в компанию» на сайте 34.citymatic.ru для сообщений об изменениях в лицевом счете (выписались, переехали, продали/ купили квартиру/дом, открыть/закрыть лицевой счет, изменились ФИО, количество собственников и т.п.);

- кнопка «Я не получил платежку» на сайте 34.citymatic.ru для тех, кому не приходят платежные квитанции на оплату услуги «Обращение с ТКО»;

- кнопка «Личный прием генерального директора» на сайте 34.citymatic.ru для записи на прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- электронная почта: recalculation@vlg.citymatic.ru по вопросам доначислений и предоставления рассрочки;

- личное обращение в абонентский отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60;

- справочная служба «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: (8442) 32-50-50

- личный кабинет «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке lk.ivc34.ru/login, где удобно отслеживать детальную информацию по лицевому счету, дистанционно оплачивать и подписаться на получение электронной квитанции

Контактная информация о региональном операторе также размещена на квитанциях, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.