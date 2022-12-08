В регионе на отремонтированные по капремонту дома дают пять лет гарантии

Фото: Фонд капремонта

По данным регоператора, в программу капитального ремонта включены порядка 11 тысяч многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области. Из них большая часть (около 90%) формирует средства на капремонт на общекотловом счете. Фонд капремонта по итогам электронных аукционов заключает договоры с подрядчиками, которые заходят на объект, следит за качеством работ, принимает обновленный дом и несет гарантийные обязательства в течение 5 лет.

- За каждым МКД от нас закреплен куратор, кроме этого, есть специализированная организация, осуществляющая строительный контроль. Также собственники могут сигнализировать нам, в случае нарушения хода работ, - говорит главный инженер регионального фонда капремонта многоквартирных домов Александр Бородин. - Если же ситуация возникла после окончания ремонта, то подрядчик должен устранить нарушения, если они проявились в течение пяти лет после завершения работ. Но фактически мы отвечаем перед собственниками за устранение всех недочётов. Людям не нужно искать подрядную организацию, которая работала на объекте, им достаточно обратиться к нам.

Те же собственники, кто аккумулирует средства на спецсчете, сами организуют проведение работ и отвечают за их качество.

Сейчас фонд капремонта планирует привлекать к устранению различных недостатков, особенно аварийного характера, управляющие компании. У них есть возможность это сделать в сжатые сроки. Допустим, привести в порядок протекающую крышу или же починить прорвавшуюся трубу. И уже по итогам этих работ УК будет выставлять счет регоператору.

Данная практика позволит более эффективно и в короткие сроки решать проблемы, связанные с гарантийными случаями, особенно если подрядную организацию уже невозможно привлечь к проведению гарантийных работ к примеру, по причине банкротства. В любом случае, фонду капремонта важно, чтобы проблема была решена быстро и с минимальными неудобствами для людей.