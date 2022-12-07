Отключат свет 8 декабря в пяти районах Волгограда

Электричества не будет несколько часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В четверг, 8 декабря 2022 года, в шести районах Волгограда намечены отключения электричества из-за плановых работ энергетиков. Среди коммунальных страдальцев, которых временно оставят без света, на этот раз окажутся жители многоквартирных домов и частного сектора Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе с 12.00 до 17.00 обесточат четыре дома по адресам: ул. Фадеева, 33, 37, 39 и ул. 50 лет Октября, 17.

В Кировском районе локальный блэкаут 8 декабря объявили в три этапа. С 9.00 до 12.00 свет вырубят в двух домах на улице Кирова, 92а и 92. С 9.00 до 15.00 электричества не будет на улице 64-й Армии, в домах 32 и 34. И весь день – с 9 до 17 часов – оставят без электроэнергии жителей домов на улице Одоевского, 72 и улице 64-й Армии, 87.

В Советском районе в четверг отключения электричества запланировали на Тулака. На три часа – с 9.00 до 12.00 – обесточат дома по адресам: ул. Авиаторская, 7, ул. Карла Маркса, 5, 25, 27, ул. Льва Толстого, 1, ул. Туркменская, 14, 20, 22, ул. Горячеводская, 21, ул. Осетинская, 5, 7.

На Красном обесточат с 9 до 17 часов частный сектор по адресам: ул. Араратская, 38-70, 41-65, ул. Былинная, 27-37, ул. Телефонная, 46-52, пер.1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, пер.2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер.3-й Манежный, 3-17, пер.4-й Манежный, 1-9, 2-18, пер.4-й Летный, 22-44, 23-39. пер.3-й Былинный, 1-13, 2-12.

В Тракторозаводском районе 8 декабря 2022 света не будет с 9.00 до 17.00 на улицах: ул. Александрова, 163-219, 210-250, ул. Алюминиевая, 21, ул. Левитана, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, ул. Платиновая, 7, 9, 2, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8.