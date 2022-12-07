В Волгоградской области морозы собираются идти на спад

В Волгограде по-прежнему нет снега Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области зимняя погода выражается только в минусовой температуре, снег по-прежнему не прогнозируется. И морозы понемногу начинают идти на спад. 8 декабря ночью местами будет -17 градусов, тем не менее, это выше, чем несколькими днями ранее. Как рассказали сайту в Волгоградском ЦГМС, в четверг в Волгоградской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха в ночные часы по области будет -12...-17º, в дневные -7...-12º, в отдельных южных районах -2...-7º. В Волгограде ночью -12...-14º, днем -5...-7º.

К концу недели в регионе днем температура воздуха будет около ноля.