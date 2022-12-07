В Волгограде мошенники взламывают аккаунты на госуслугах

Волгоградцы доверчиво диктуют коды по телефону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни жители Волгограда и области стали все чаще заявлять в полицию о взломе своих аккаунтов на портале «Госуслуг». Перед этим волгоградцам звонили телефонные мошенники, которые представлялись сотрудниками МФЦ или Госуслуг, и обманом получили данные учетных записей и доступ к личным кабинетам. Итогом стало несколько уголовных дел, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации», - рассказали в полиции.

Аферисты по телефону сообщали волгоградцам, что им на электронную почту должно прийти официальное письмо от госструктур. Чтобы его получить, нужно продиктовать код из СМС-сообщения или электронного письма. Как только код оказывался в руках мошенников, пароль и логин от Госуслуг переставали работать. Некоторым все же удалось восстановить доступ, оказалось, что от их имени неизвестные запрашивали различные справки в госучреждениях. Эти персональные данные позже смогут использовать в мошеннических схемах.