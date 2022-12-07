МЧС предупреждает жителей Волгоградской области об опасности льда на водоемах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону.

МЧС предупредил жителей Волгоградской области об опасностях льда на водоемах в начале зимы. Несмотря на то, что в ночь на 7 декабря в регионе было 21-градусные морозы, поверхность в речках и озерах может представлять угрозу для жизни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, рыбакам стоит соблюдать несколько очень важных правил.

Во-первых, в период колебания температур лучше вообще не выходить на лед. Ведь днем светит солнце, поверхность нагревается и кажущийся толстым лед может легко треснуть и провалиться под весом. Прочный лед должен быть не менее 10 сантиметров толщиной и обязательно прозрачный.

- Молочный цвет льда или образовавшийся из смерзшегося снега - самые опасные поверхности. Под тяжестью человеческого тела он может трескаться и рушиться, - отметили в областном МЧС.

Но если так вышло, что вы оказались на треснувшем льду, не стоит бежать или совершать резких движений. Лучше всего лечь и потихоньку отползти к берегу. Провалившись в воду, нужно держась за кромку льда вынести одну, затем вторую ноги и также аккуратно в положении лежа доползти до суши.