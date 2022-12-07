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НовостиЗдоровье7 декабря 2022 12:32

В Волгограде впервые провели уникальную операцию на мозговой артерии

Она продлилась 2,5 часа
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Нейрохирурги провели операцию через косметический надрез над бровью пациентки

Нейрохирурги провели операцию через косметический надрез над бровью пациентки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области медики впервые провели малоинвазивную операцию на мозговой артерии. Ее выполнили нейрохирурги областной клинической больницы №1. У пациентки вовремя диагностировали заболевание, оперативное вмешательство позволило избежать разрыва истонченной артерии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, врачи провели клипирование аневризмы мозговой артерии через косметический надрез над бровью. После была выполнена трепанацией черепа размером с замочную скважину. Операция оказалась высокотехнологичной и малотравматичной, специалисты провели ее за 2,5 часа. Спустя 4 дня пациентка была выписана из больницы.

В Волгоградской области число нейрохирургических операций при опухолях или патологиях сосудов головного мозга увеличилось на 20%. Каждый год врачи выполняют более двух тысяч вмешательств, из них около 800 проводят в областной больнице №1.