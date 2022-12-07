В Волгограде впервые провели уникальную операцию на мозговой артерии

Нейрохирурги провели операцию через косметический надрез над бровью пациентки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области медики впервые провели малоинвазивную операцию на мозговой артерии. Ее выполнили нейрохирурги областной клинической больницы №1. У пациентки вовремя диагностировали заболевание, оперативное вмешательство позволило избежать разрыва истонченной артерии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, врачи провели клипирование аневризмы мозговой артерии через косметический надрез над бровью. После была выполнена трепанацией черепа размером с замочную скважину. Операция оказалась высокотехнологичной и малотравматичной, специалисты провели ее за 2,5 часа. Спустя 4 дня пациентка была выписана из больницы.

В Волгоградской области число нейрохирургических операций при опухолях или патологиях сосудов головного мозга увеличилось на 20%. Каждый год врачи выполняют более двух тысяч вмешательств, из них около 800 проводят в областной больнице №1.