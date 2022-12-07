Мэрия Волгограда закупит 60 газомоторных автобусов за 1,1 млрд

Волгоградцы уже оценили удобство автобусов "Волгабас". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда определилась с поставщиком нового общественного транспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, 60 современных низкопольных автобусов поставит ООО «Волгабас». Эта компания – единственный участник аукциона. Стоимость газомоторных автобусов оплачена из городского и областного бюджетов, она составляет около 1,1 млрд рублей.

Напомним, низкопольные автобусы вмещают не менее 85 пассажиров. В новом транспорте автоматическая коробка передач, есть кондиционеры, предусмотрена посадка-высадка для людей с ограниченными возможностями, есть кондиционер, системы отопления и видеонаблюдения. Эти автобус заменят устаревший подвижной состав.

- Контракт с участником будет заключен в установленные законом сроки после проведения необходимых процедур, - добавили в мэрии.