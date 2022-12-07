Волгоградцы сравнили следы на небе с работой ПВО

Такие следы в октябре оставили бомбардировщики, участвовавшие в учениях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вот уже несколько дней жители Волгограда обсуждают в социальных сетях видео и фотографии следов на небе странной формы. Белые полосы горожане засняли еще 5 декабря, их было видно с разных районов города-героя. Некоторые сравнили это явление с последствиями работы ПВО, однако большая часть пользователей социальных сетей сошлась во мнении, что это могут быть следы от пролетавшего самолета.

Стоит отметить, что волгоградцы с долей юмора отнеслись к произошедшему. Ведь подобное происходило и раньше. Так, в октябре волгоградцы снимали белые полосы над городом. Как оказалось, в тот день летчики ЮВО на бомбардировщиках отрабатывали навыки ведения боя.