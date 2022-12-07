В Волгограде на Аллее Героев установят копии советских фонарей

Аллею Героев продолжают благоустраивать в мороз Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде мороз не является преградой для благоустройства, на Аллее Героев продолжается обновление территории между улицей Чуйкова и проспектом Ленина. На участке в центре города приступили к монтажу новой системы освещения. Подрядчик обустраивает электрокабель, после чего вдоль пешеходных зон установят новые копии чугунных фонарей, которые были на Аллее Героев в советское время. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

- Существующие световые опоры появились здесь в ходе предыдущего благоустройства территории Аллеи Героев, однако эти светоточки не только отличаются от фонарей, установленных в советское время, но и за время многолетней эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние, - отметили в городской администрации.

Будут установлены более 50 световых опор вдоль главной и второстепенных аллей. Сохранившиеся фонари с пятиконечной звездой останутся на своих местах, но будут отреставрированы.

Кроме того, на Аллее Героев сделают ландшафтную подсветку на зеленых зонах. В рамках благоустройства продолжается укладка брусчатки и системы автополива.

Напомним, благоустройство Аллеи Героев началось в ноябре неожиданно. Без аукциона подрядчиком работ стало МБУ «Северное». Стоимость работ составила 300 миллионов рублей. При этом к благоустройству появились вопросы у прокуратуры, которая инициировала проверку.