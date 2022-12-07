В администрации Волгоградской области два комитета объединят в один

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации Волгоградской области прекратит деятельность комитет по развитию региона. Он будет осуществлять свои полномочия до 31 декабря. Однако это не значит, что орган власти, отвечающий за туризм будет полностью упразднен. С января 2023 года полномочия комитета по туризму будут переданы комитету экономической политики и развития Волгоградской области, который станет его правопреемником. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Реорганизация позволит привести региональную структуру в соответствие с федеральной, где функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития РФ. Новая структура позволит задействовать больше экономических механизмов, весь потенциал профильного ведомства для развития туристической отрасли, - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Таким образом, комитет по развитию туризма просуществовал 4 года. В администрации региона он появился осенью 2018 года. Орган власти создавался для повышения туристической привлекательности Волгоградской области, создания благоприятных условий для развития отрасли. Кроме того, комитету было поручено заниматься координацией реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. До недавнего времени комитет по развитию туризма возглавлял Владимир Попков, который в ноябре стал председателем облкомспорта.

Добавим, 7 декабря между Волгоградской областью и АО «Корпорация «Туризм.РФ» было подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии.