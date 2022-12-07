В Волгограде электрик упал со стремянки и умер

СК проводит расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, которого подозревают в гибели его 58-летнего подчиненного. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, трагедия произошла 23 августа этого года в доме №4 на улице Калинина, где электрик менял потолочные светильники.

Известно, что мужчина устроился на работу весной. Он должен был выполнять различные работы, за исключением монтажа и демонтажа светильников на высоте. В тот день волгоградец приехал по адресу, залез на стремянку, с которой упал. Травмы оказались смертельными.

- Подозреваемый в нарушение своего должностного регламента допустил погибшего к работе без средств индивидуальной защиты, а также, не проведя с работником обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, - уточнили в пресс-службе областного СУ СКР.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ. Расследование продолжается.