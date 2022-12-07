На астраханской трассе в Волгоградской области в лобовом столкновении иномарок погибли 2 парня

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло накануне вечером в Ленинском районе Волгоградской области, погибли 2 молодых парня. 6 декабря в 18.40 на трассе «Волгоград - Астрахань» 25-летний водитель на Mazda 6 не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. На встречке японская иномарка лоб в лоб столкнулась с Chevrolet Aveo, которым управлял 65-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия от полученных травм на месте аварии погибли водитель и 22-летний пассажир Mazda 6. Пострадал водитель Chevrolet Aveo, скорая помощь отвезла его в больницу.