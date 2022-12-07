В Волгоградской области изъяли у бизнесмена крупную партию живых раков и сушеной рыбы

В Волгоградской области изъяли у бизнесмена крупную партию живых раков Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградская полиция передала материалы проверки в областной Россельхознадзор в отношении местного бизнесмена, который пытался продать крупную партию живых раков и сушеной рыбы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сотрудники нашли грубейшее нарушение при реализации продукции. У производителя не было сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих безопасность рыбопродуктов.

Мужчина пытался продать на рынок 80 кило живых раков (более 1,7 тысяч особей), порядка 214 кило вяленого леща, 35 кило вяленого судака, 20 кило карасей холодного копчения, 10 кило толстолобика холодного копчения.

- Сотрудниками полиции речные раки изъяты и переданы для выпуска в естественную среду обитания Азово-Черноморского бассейна, рыбная продукция была изъята, опечатана и передана на хранение в морозильную камеру, - уточнили в областном ведомстве.

В адрес бизнесмена составили предостережение.