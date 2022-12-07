В правительстве РФ было подписано соглашение о развитии туризма на острове Сарпинский в Волгограде

Фото: Администрация Волгоградской области

В координационном центре правительства РФ было подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии между Волгоградской областью и АО «Корпорация «Туризм.РФ». Документ подписали губернатор Андрей Бочаров и директор акционерного общества Сергей Суханов при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в обладмине. В рамках соглашения стратегическим проектом станет развитие туристической зоны на островах Голодный и Сарпинский.

- Считаем, что реализация этого проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также повысить транспортную доступность всех районов в целом. Так же мы планируем реализовать там ряд проектов, связанных с развитием детского, семейного отдыха, для нас это очень важно. К этому проекту мы шли очень долго - это мечта, чтобы на острове была создана серьезная база для развития, - заявил Андрей Бочаров.

В Волгоградской области отметили потенциал для развития различных видов туризма, среди которых патриотический, этнографический, круизный, событийный, детский, промышленный, сельский и другие. В рамках соглашения предусматривается дополнительное привлечение средств из различных источников, в том числе федерального бюджета.

- Особое внимание уделяется созданию профильной инфраструктуры, привлечению инвестиций в эту сферу. Соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» позволит вывести эту работу на новый уровень, - сообщили в администрации региона.

Волгоградскую область за 10 месяцев 2022 года посетили более 1,4 миллиона туристов - это на 300 тысяч человек больше, чем за весь 2021-й.

Напомним, в Волгограде уже не первый год обсуждают развитие туризма на Сарпинском. Бывший мэр города, а ныне депутат Госдумы Виталий Лихачев в прошлом году заявил, что через остров стоит возвести мост, чтобы соединить Красноармейский район с центром. Месяц назад проходило голосование за виды досуга, которые волгоградцы хотели бы видеть на Сарпинском.