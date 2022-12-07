Под Волгоградом очередной курильщик сгорел в собственном доме

Мужчина сгорел в пожаре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

6 декабря в хуторе Пичугин в Серафимовичском районе в пожаре погиб 55-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организован проверка.

Пожар случился около 4 часов в доме на улице Луговой. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным. Скорее всего, он бросил непотушенную сигарету, которая спровоцировала ЧП.

- В хуторе Пичугин горел деревянный дом по всей площади. Пожарные расчеты 18-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.25 часов, - уточнили в региональном МЧС.

Труп мужчины нашли в одной из комнат, там же находился очаг возгорания. Визуально кроме термических ожогов на теле нет никаких повреждений. Назначены экспертизы. Напомним, что накануне сообщалось о похожей трагедии в селе Верхняя Добринка.