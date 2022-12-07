Волгоградка перевела телефонному мошеннику почти 3 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летняя жительница Советского района Волгограда стала жертвой телефонного мошенника. Доверчивая женщина перевела на счет афериста почти 3 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник позвонил потерпевшей 5 декабря. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на клиентку кто-то пытается оформить кредит, что украсть деньги. Чтобы уберечь сбережения, нужно перевести их на «безопасный счет».

- Зная о таких фактах мошенничества из средств массовой информации, волгоградка перевела личные сбережения. Только после перевода денежных средств, она поняла, что стала жертвой телефонного афериста, - уточнили в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка напоминают – никаких безопасных счетов не существует!