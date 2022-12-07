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НовостиЗвезды7 декабря 2022 6:42

Волгоградцев приглашают на «Ярмарку в Хогсмиде»

Любителей истории про Гарри Поттера ждут в «Икре»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На ярмарке в стиле Гарри Поттера ждут всех любителей истории про юного волшебника.

На ярмарке в стиле Гарри Поттера ждут всех любителей истории про юного волшебника.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде 10 декабря 2022 года пройдет уже традиционная «Ярмарка в Хогсмиде». Событие в стиле Гарри Поттера ждет всех любителей истории про юного волшебника. Улочки Хогсмида перенесутся в креативное пространство «Икра» в здании речпорта. Приурочили очередную предновогоднюю hand made ярмарку к 25-му юбилею «Гарри Поттера и философского камня», сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

На ярмарке в Хогсмиде в субботу, 10 декабря 2022 с 10.00 до 21.00 соберутся волгоградские мастера-ремесленники. Также в программе - мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии по галерее современного искусства для всех возрастов, кинопоказ фильмов о Гарри Поттере, фотозона и тематический квиз.

На магических и новогодних мастер-классах волгоградцев научат делать волшебные палочки и праздничный экспресс-макияж, варить зелье, мастерить новогодние украшения для дома и расписывать имбирные пряники, а еще здесь можно пройти уроки по алхимии и травологии. Так что доставайте свои мантии и отправляйтесь навстречу новогоднему волшебству.

Вход свободный. Стоимость участия в мастер-классах – от 100 руб.