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НовостиЭкономика6 декабря 2022 15:14

Волгоградские компании планируют поставлять в Уганду удобрения, стройматериалы и химию

Бизнесмены региона встретились с делегацией из восточноафриканской республики
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

6 декабря бизнесмены Волгоградской области обсудили с делегацией Уганды вопросы поставок промышленной и сельхозпродукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, предприятия заинтересованы в экспорте в восточноафриканскую республику удобрений, стройматериалов, химической продукции и других товаров.

Отметим, что регион участвует в торгово-экономических отношениях с 13 и 55 африканских стран. Волгоградские компании поставляют трубы, зерно, нефть. В этом участвуют такие предприятия как «Сарепта», «Мономер», «Волма», «НьюБио» и другие.

- В России не так много знают об Уганде, а между тем, у нас много общего. Например, у нас сельскохозяйственная страна, и мы применяем удобрения только российского производства. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Волгоградской областью, где АПК и промышленность развиты на высоком уровне, - подчеркнул посол Мозес Каваалууко Кизиге.