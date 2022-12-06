Пять волгоградских клиник отметили на федеральном уровне за экспорт медуслуг

Онкодиспансер уже не в первый раз становится лидером по экспорту медицинских услуг. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пять волгоградских клиник отметили за экспорт медуслуг по итогам всероссийского конкурса MedTraveLeaders, финал которого прошел в Москве в рамках Российской недели здравоохранения на площадке выставки MedTravelExpo-2022. Комитет здравоохранения Волгоградской области стал победителем еще в двух номинациях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Среди победителей в сфере медицинского туризма в Волгограде отметили областной онкодиспансер, областную больницу №1, поликлинику №3, стоматологическую поликлинику №8 и детскую стоматологическую поликлинику №2. Облздрав получил награды как «Учреждение государственного регионального координирующего центра по экспорту медицинских услуг», а также за мультиязычные буклеты о региональном медицинском туризме.

Отметим, что волгоградские клиники уже не в первый раз становятся лидерами по экспорту медицинских услуг и наравне конкурируют с медцентрами Санкт-Петербурга и Москвы.