В Волгограде 7 декабря электричества временно не будет в четырех районах

В среду электричество отключат в четырех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде наступила календарная зима, стоят холода, а профилактические и ремонтные работы на электрооборудовании продолжаются. Они не обходятся без отключения электричества. В среду с коммунальными неудобствами придется столкнуться жителям домов на 14 улицах в четырех районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 7 декабря электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 12.00 света не будет на ул. Мозырьской, 1-11, 2-20, 20а, ул. Нахичеванской, 1-17, 2-18. В Краснооктябрьском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 6, 8, ул. Короткой, 23,

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат адреса: пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а, ул. Елисеева 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарская, 18-26, 18а, 59-69, 57д, 61а, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричество отрубят на ул. Тополевой, 17-25, ул. Рославльской, 21-27, 6-36.