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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:47

7 декабря в Волгоградской области будут 21-градусные ночные морозы

Синоптики обещают туман, изморозь и гололед
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде будет очень холодно.

В Волгограде будет очень холодно.

Фото: Юлия Данильченко

Начало декабря стало настоящим испытанием для жителей Волгоградской области. В начале зимы ударили сильные морозы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 7 декабря ночью ожидаются 21-градусные морозы.

По прогнозам синоптиков, в среду температура днем достигнет -4...-9, местами до -12 градусов. Ночью -9...-14, при прояснении -16...-21 градусов. Снега не будет, но вероятны туман, изморозь и гололед. Автомобилистам стоит учесть погодные условия во время движения по трассам. В регионе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Добавим, что в Волгограде завтра будет -11 днем и до -14 в ночное время суток.