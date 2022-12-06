«Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых футбольных команд России

Фото: СК "Ротор"

Домашние матчи «Ротора» в первой части сезона 2022/2023 годов стали одним из самых посещаемых среди всех команд России. По зрительной аудитории игры на «Волгоград Арене» вошли в топ-5, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». В конце лета и осенью «Ротор» во Второй лиге провел 9 домашних матчей, их средняя посещаемость составила 13 114 человек. «Волгоград Арена» в среднем заполнялась на 28,8%.

Самое большое число болельщиков в первой части сезона было на матче между «Ротором» и «Форте», встречу посетили 23 150 любителей футбола. Наименьшее число зрителей было на игре между «сине-голубыми» и «Кубанью-Холдинг» - 5 247 человек.

Инфографика телеграм-канала "Футбольная поещаемость"

В целом «Ротор» лидирует по посещаемости среди команд Второй лиги, кроме того, меньше, чем в Волгограде, ходят на футбол среди коллективов Первой лиги. По посещаемости «сине-голубые» конкурируют с представителями премьер-лиги. Наибольшее число болельщиков в первой части текущего сезона ходили в Санкт-Петербурге. Матчи «Зенита» в среднем собирали по 34 029 человек, на втором месте по аудитории домашние игры «Краснодара» - 24 336 зрителей. На московское «Динамо» в среднем ходили 17 481 человек, на воронежский «Факел» - 16 564 человека.

Таким образом, «Ротор» по посещаемости домашних матчей превзошел такие клубы как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Крылья Советов». При этом болельщики многих клубов РПЛ игнорируют игры из-за введенных паспортов болельщиков.