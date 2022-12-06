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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:18

В Волгограде появится улица имени участницы Сталинградской битвы Зинаиды Степыкиной

В честь нее назовут проезд на границе Кировского и Советского районов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Зинаида Степыкина во время Сталинградской битвы была санинструктором

Зинаида Степыкина во время Сталинградской битвы была санинструктором

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде появится улица имени участницы Сталинградской битвы Зинаиды Степыкиной. В честь ветерана Великой Отечественной войны назовут безымянный проезд, который соединяет Вторую продольную с улицей Загорулько на границе Советского и Кировского районов. Постановление об этом подписал мэр Волгограда Владимир Марченко, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С ходатайством об увековечении памяти защитницы Сталинграда к властям обратились ветераны Кировского района, - отметили в городской администрации.

Зинаида Степыкина родилась в 1923 году в хуторе Новая Отрада – теперь это территория Кировского района. Во время Сталинградской битвы служила санинструктором в 64-й Армии. Во время войны она дошла до Праги. У нее было 3 ранения. Зинаида Степыкина была награждена орденами «Красной звезды», Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

После Великой Отечественной войны она вернулась в Сталинград, в течение 50 лет проработала в клинической больнице №1. Зинаиды Степкиной не стало 25 июня 2022 года.