В магазины Волгограда попало 190 кило опасного куриного мяса и творога

В магазины поставили опасные продукты. Фото: Ксения Высотина

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области с помощью системы «Меркурий» обнаружили, что в магазины города-героя поставили 190 килограмм куриных крылышек и творога сомнительного производства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ООО «Агроторг» добавил продукцию через «инвентаризацию» и направил на реализацию. При этом компания нарушила закон о ветеринарии и о безопасности товара.

- По факту установленного нарушения уполномоченному лицу ООО «Агроторг» регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена. Объявлено предостережение о недопустимости нарушения, - отметили в ведомстве.

Россельхознадзор потребовал добросовестно соблюдать закон и проводить профилактические мероприятия.