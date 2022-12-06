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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:39

В магазины Волгограда попало 190 кило опасного куриного мяса и творога

Россельхознадзор наказал производителя за нарушение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В магазины поставили опасные продукты.

В магазины поставили опасные продукты.

Фото: Ксения Высотина

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области с помощью системы «Меркурий» обнаружили, что в магазины города-героя поставили 190 килограмм куриных крылышек и творога сомнительного производства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ООО «Агроторг» добавил продукцию через «инвентаризацию» и направил на реализацию. При этом компания нарушила закон о ветеринарии и о безопасности товара.

- По факту установленного нарушения уполномоченному лицу ООО «Агроторг» регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена. Объявлено предостережение о недопустимости нарушения, - отметили в ведомстве.

Россельхознадзор потребовал добросовестно соблюдать закон и проводить профилактические мероприятия.