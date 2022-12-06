Водитель «Лады» попал в больницу после столкновения с коровой под Волгоградом

Корова неожиданно выбежала на дорогу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Водитель «Лада Гранта» получил серьезные травмы и оказался на больничной койке после того, как его автомобиль столкнулся с коровой. ДТП случилось вечером 5 декабря на автодороге между станицами Нехаевская и Тишанская в Нехаевском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

62-летний водитель за рулем «Лада Гранта» ехал в сторону хутора Соколовский, когда на дорогу перед машиной внезапно выбежала корова. Столкновения избежать не удалось. Отечественный автомобиль сбил животное и от удара вылетел в левый кювет. С места ДТП водителя увезли в больницу. О судьбе коровы правоохранители не сообщают.