Под Волгоградом 55-летний курильщик сгорел в собственном доме

Следственный комитет Волгоградской области организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области организовал проверку по факту гибели 55-летнего мужчины в сгоревшем доме. Трагедия произошла вечером 5 декабря в селе Верхняя Добринка Жирновского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального СУ СКР, владелец дома вместе с сожительницей находились внутри жилища, когда начался пожар.

Женщине удалось выбраться из охваченного огнем дома. Она получила серьезные ожоги лица и рук, но смогла добежать до пожарной части №95, которая находилась поблизости.

- Тело мужчины было обнаружено сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара. Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания на полу комнаты, где было обнаружено тело, - сообщили в областном следкоме.

Женщину госпитализировали в районную больницу Камышина. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.