Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 27-летним Максимом Зайнуллиным

Прощание состоялось 5 декабря. Фото: администрация Котельниковского района

В Волгоградской области 5 декабря простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 27-летним Максимом Зайнуллиным. Похоронили бойца со всеми почестями на его малой Родине, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района.

- Уроженец хутора Семичный погиб 23 ноября 2022 года в ходе СВО на Украине. Ему было всего 27 лет, – рассказали в администрации.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.