В Волгоград пришли новые каналопромывочные машины и илососы

Машины вскоре приступят к работе. Фото: мэрия

Волгоград приобрел новое оборудование для обслуживания городской системы ливневой канализации. При поддержке региона муниципалитет закупил четыре единицы спецтехники - две каналопромывочные машины и два илососа. Они уже прибыли на базу МУП «Северное» и приступят к работе после постановки на учет в ГИБДД, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Каналопромывочные машины на базе отечественных «КамАЗа» позволят прочищать засоры труб диаметром от 100 до 1000 мм водой под давлением до 16 атмосфер. Илососные машины будут использовать для вакуумной очистки колодцев, ливневых и канализационных сетей. Так что муниципальные дорожники смогут обслуживать городскую систему без привлечения сторонних организаций.