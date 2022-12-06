В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового столкновения с Lexus

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 5 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда произошло лобовое столкновение двух иномарок. А ДТП погиб один человек. В 21.30 на проспекте Ленина 36-летний водитель Kia Ceed выехал на полосу встречного движения и врезался во внедорожник Lexus GX-460 под управлением 43-летней женщины. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Водитель Kia Ceed от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина, управлявшая внедорожником, и 13-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сидении, были госпитализированы.