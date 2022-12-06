Мэрия Волгограда закупит еще 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья Фото: Анастасия Осипова

Власти Волгограда продолжают реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году администрация приобрела более 780 квартир для горожан, проживающих в аварийных домах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, в декабре объявлен очередной аукцион на покупку 63 квартир.

- Планируется закупить 15 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир площадью от 28 до 49,3 квадратных метров. Они предназначены для передачи жителям аварийных домов, расселение которых стартует в 2023 году, - уточнили в пресс-службе администрации города-героя.

Отметим, что в квартирах уже есть чистовая отделка, газовая плита и необходимая сантехника. Владельцы могут оформить жилье в собственность, а съемщики заключить договора соцнайма. До 2025 года в городе планируют переселить более 10 тысяч человек.