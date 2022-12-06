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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:18

Мэрия Волгограда закупит еще 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Администрация объявила аукцион
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мэрия Волгограда закупит еще 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Мэрия Волгограда закупит еще 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Анастасия Осипова

Власти Волгограда продолжают реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году администрация приобрела более 780 квартир для горожан, проживающих в аварийных домах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, в декабре объявлен очередной аукцион на покупку 63 квартир.

- Планируется закупить 15 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир площадью от 28 до 49,3 квадратных метров. Они предназначены для передачи жителям аварийных домов, расселение которых стартует в 2023 году, - уточнили в пресс-службе администрации города-героя.

Отметим, что в квартирах уже есть чистовая отделка, газовая плита и необходимая сантехника. Владельцы могут оформить жилье в собственность, а съемщики заключить договора соцнайма. До 2025 года в городе планируют переселить более 10 тысяч человек.