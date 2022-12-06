Роспотребнадзор посоветовал волгоградцам зимой кушать больше овощей и фруктов Фото: Олег УКЛАДОВ

6 декабря Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы восполнить дефицит витаминов и полезных элементов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ведомстве, необходимо каждый день употреблять в пищу мясо, рыбу, овощи и фрукты.

Сейчас в магазинах огромное разнообразие полезных овощей. Капуста, картофель, морковь, свекла, лук, репа и тыква помогут чувствовать себя хорошо даже в самые морозные и пасмурные дни. Большой выбор фруктов позволит подобрать полезные лакомства на любой вкус. Апельсины, мандарины, помело, лимоны, грейпфруты – отличный источник витамина С. А еще запах цитрусовых традиционно ассоциируется с атмосферой новогоднего праздника.

Не стоит забывать о яблоках, в них много полезных витаминов. Груша, киви, айва, авокадо тоже должны входить в регулярный рацион. Кстати, с фруктами можно готовить вкусные салаты. Отдельно стоит сказать о манго – в этом фрукте содержатся витамины А, В, С, Ею

- Старайтесь по максимуму разнообразить свой рацион, выбирайте качественные фрукты и овощи, и вы встретите новый год здоровыми и полными сил, - советуют специалисты.