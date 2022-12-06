Почти 4 млн рублей отдала мошенникам 36-летняя инженер из Волгограда

Женщина лишилась всех сбережений и влезла в долги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 36-летняя инженер из Тракторозаводского района лишилась почти 4 миллионов рублей, поверив телефонному мошеннику. Лжесотрудник банка позвонил женщине 1 декабря. Сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Дальше волгоградка под диктовку афериста перевела на «безопасный» счет не только все свои сбережения, но еще и заемные средства. Теперь полиция расследует уголовное дело, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УМВД России по Волгограду.

По словам женщины, она знала о подобном мошенничестве. Но все же оформила в банках кредиты почти на 3 миллиона рублей. И перевела эту сумму плюс 890 тысяч рублей личных сбережений на расчетные счета аферистов. Осознала произошедшее и пошла в полицию волгоградка только спустя несколько дней.

Полиция напоминает, что никаких специальных «безопасных» счетов не существует. Если вы сомневаетесь, позвоните в банк сами.