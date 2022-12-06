Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика6 декабря 2022 6:28

Почти половина жителей Волгограда ждет повышения зарплаты

И только четверть волгоградских работодателей готовы увеличить оклады сотрудникам
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Почти половина волгоградцев надеется на ближайшее повышение зарплаты

Почти половина волгоградцев надеется на ближайшее повышение зарплаты

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде почти половина работающих жителей рассчитывают на повышение зарплаты в ближайшее время. Ждут увеличения заработка 42% горожан, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob. При этом планируют повысить или проиндексировать зарплату своим сотрудникам 25% волгоградских компаний.

45% работодателей заявили, что в ближайшее время их сотрудникам в ближайшее время повышение зарплаты не светит. В 32% компаний рост заработков работников прошел в течение последних шести месяцев.

Среди волгоградцев больше всего хотят увеличения свой зарплаты те, кто моложе 34 лет и те, у кого заработок от 80 тысяч рублей в месяц.