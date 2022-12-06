Почти половина жителей Волгограда ждет повышения зарплаты

Почти половина волгоградцев надеется на ближайшее повышение зарплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде почти половина работающих жителей рассчитывают на повышение зарплаты в ближайшее время. Ждут увеличения заработка 42% горожан, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob. При этом планируют повысить или проиндексировать зарплату своим сотрудникам 25% волгоградских компаний.

45% работодателей заявили, что в ближайшее время их сотрудникам в ближайшее время повышение зарплаты не светит. В 32% компаний рост заработков работников прошел в течение последних шести месяцев.

Среди волгоградцев больше всего хотят увеличения свой зарплаты те, кто моложе 34 лет и те, у кого заработок от 80 тысяч рублей в месяц.