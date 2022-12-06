За месяц поисковики нашли 15 пропавших жителей Волгоградской области

Фото: Лиза Алерт.

В ноябре 2022 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 24 заявки о пропавших жителях Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, благодаря помощи неравнодушных людей удалось отыскать живыми и невредимыми 15 человек. Также добровольцы помогли двум людям отыскать родных. Еще два волгоградца, к сожалению, погибли.

В настоящий момент поисковики активно прорабатывают пять заявок. Три из них пока не подтверждены, а двух пропавших ищут. Напомним, что в сентябре из 32 человек отыскали 21-го.

Добавим, что стать добровольцем отряда «Лиза Алерт» может любой желающий. Достаточно иметь желание помогать людям и свободное время. Телефон для связи: 8-800-700-54-52.