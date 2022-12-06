Региональный оператор напоминает осталось 14 дней до окончания акции по аннулированию пени

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» напоминает своим потребителям - акция по аннулированию пени закончится через две недели.

Напомним, что у физических лиц и индивидуальных предпринимателей Волгоградской области есть возможность избежать оплаты пени по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» независимо от их величины. Это стало возможным благодаря акции «Оплата долга без пени». По условиям акции необходимо в период с 1 ноября по 20 декабря погасить задолженность за услугу вывоза коммунальных отходов в полном объеме.

Компания «Ситиматик-Волгоград» в очередной раз напоминает – коммунальная услуга по вывозу отходов подлежит обязательной оплате до 10 числа каждого месяца.

Взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей.

Региональный оператор индивидуально подходит к каждой ситуации и идет навстречу своим абонентам. Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности можно по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00 или по номеру справочной службы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (8442) 32-50-50.

Детальную информацию по своему лицевому счету потребитель может отслеживать в личном кабинете на сайте ivc34.ru, где, в том числе, доступна функция дистанционной оплаты коммунальной услуги.