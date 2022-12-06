Волгоградцам назвали основания для прекращения уплаты взносов за капремонт

Фото: Фонд капремонта

Платежи, собираемые фондом капремонта, являются обязательными для всех собственников помещений многоквартирных домов. Но есть исключения, когда людям на законных основаниях перестают приходить платежки.

- Дома с высокой степенью износа, в отношении которых принято решение о признании их аварийными, подлежат исключению из региональной программы, - говорит заместитель директора регионального фонда капитального ремонта Татьяна Ускова. - Собственники таких домов не должны платить взносы на капремонт.

Жильцам перестают выставлять счета сразу после того, как дом в установленном порядке признается аварийным. Интересно то, что все средства, которые собственники успели к этому моменту накопить на этот дом в фонде капремонта не возвращаются им, а идут на снос или реконструкцию аварийного дома.

Нужно отметить, что если дом включен в региональную программу по капремонту и в нем уже проведены работы, собственники продолжают платить ежемесячно взносы. Дело в том, что накопление нужной суммы на проведение ремонта идет медленно, и каждый дом своими силами сделать это не в состоянии за один-два года. Именно поэтому большая часть взносов от собственников почти 10 тысяч домов региона аккумулируется в «общем котле». Те, чьи дома отремонтировали первыми, будут все последующие годы возмещать регоператору сумму, потраченную на работы в их МКД.