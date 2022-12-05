В Волгограде устранили аварию на теплотрассе в Советском районе

Участок прохудившейся трубы заменили. Фото: КВ

Вечером 5 декабря 2022 в Советском районе Волгограда ликвидировали коммунальную аварию на теплотрассе диаметром 500 мм на проспекте Университетском. «Концессии теплоснабжения» завершили работы по восстановлению целостности теплосети и уже заменили поврежденный участок трубы на новый. Однако отопление и горячая вода в дома вернутся не сразу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- В ближайшее время подача ресурса будет возобновлена, однако с учетом протяженности системы потребуется некоторое время на ее заполнение теплоносителем, - поясняют в Концессиях.

Сначала трубы заполнят теплой водой, затем за дело должны взяться слесари управляющих компаний, которые должны открыть задвижки и проконтролировать запуск внутридомовых сетей. Только потом воду в котельной нагреют до нормы. Так что в лучшем случае батареи в квартирах волгоградцев потеплеют к утру.