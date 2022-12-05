В Волгограде осудили трех мужчин за вымогательство денег у владельца ритуальной фирмы

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской суд Волгограда приговорил трех сообщников за вымогательство у бизнесмена, оказывавшего ритуальные услуги. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, в 2019 году Косяков, Фурсов и Федоров предложили предпринимателю «криминальное покровительство» за определенную плату. Волгоградец отказался, он работал по закону, однако мужчины стали угрожать. Они запугивали бизнесмена тем, что уничтожат его имущество или изобьют. Собственно, однажды преступники действительно нанесли побои, забрав деньги.

- Подсудимые неправомерно завладели наличными и безналичными денежными средствами потерпевшего на общую сумму 308 000 рублей, то есть в крупном размере, - уточнили в райсуде.

Косякову дали 12 лет колонии строгого режима за нарушение четыре статей УК РФ, в том числе торговлю наркотиками. Федоров проведет в колонии общего режима 4,1 года, а Фурсова отправили в колонию особого режима на 5 лет. Кстати, вину свою преступники так и не признали.