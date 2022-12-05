В Волгограде 6 декабря временно отключат электричество в четырех районах

Энергетики запланировали работы в четырех районах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде в десятиградусный мороз энергетики продолжают плановые работы на электросетях. Из-за этого во вторник, 6 декабря 2022 года, временно отключат свет в жилых массивах четырех районах. Обесточат жилые массивы в Дзержинском, Краснооктябрьском и Красноармейском, самые масштабные отключения запланированы в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе 6 декабря обесточат с 10 до 16 часов всего два дома – на ул. Симонова Константина, 19а и 19б.

На Красном среди коммунальных страдальцев окажутся жители поселка Металлургов, домов №13, 31-49, 59-65, 32-50, 58-64, 58/2, 12-18, 22, 24, 1, 17-25, 31, 57/3, 50, 75, 76, 77, 82, 83, 84. Света не будет с 9.00 до 17.00.

В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 электричества не будет в четырех домах по адресам: ул. Российская, 14, пр. Канатчиков, 11, 13, 15.

В Ворошиловском районе отключения электроэнергии во вторник будут самыми масштабными. С 9.00 до 12.00 света не будет на четырех улицах: ул. Гродненская, 3, 3а, 5, 5а, ул. Кузнецкая, 91/7, 93/8, ул. Комитетская, 54/1, 56/1, ул. Ковенская, 4, 4а, 6, 6а. И на весь день – с 9.00 до 17.00 – обесточат дома по адресам: ул. Вяземская, 19а, ул. Гродненская, 4, 4а, 9, ул. Ленинградская, 113, 115-131, 116-132, 115а, 118а, 119а, 120а, 122а, 124а, 125а, 126а, 129а, 130а, ул. Кузнецкая, 10, 9, 91/1, 91/2, 93, 120а, 122, 122а, 124, 124а, 126, 126а, 128, 128а, 130, 130а, 132, 132а, 134, ул. Радомская, 6, 10, 10а, 12.