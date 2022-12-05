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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:17

В ночь на вторник в Волгоградской области похолодает до -21 градуса

Сильный мороз по-прежнему будет без снега
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде и области холода усиливаются

В Волгограде и области холода усиливаются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области сохраняется холодная и бесснежная погода. В ближайшие сутки мороз станет еще сильнее, температура воздуха упадет до -21 градуса, осадки не ожидаются. Ночью и утром 6 декабря в некоторых районах региона прогнозируется туман, изморозь. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, северо-восточный ветер подует с порывами до 9-12 м/с.

По области в ночь на вторник температура воздуха составит 11...-16º, при прояснении -16...-21º, днем -5...-10º. В Волгограде в ночные часы -12...-14º, в дневные -6...-8º.