В Волгоградской области две школы ушли на карантин по ОРВИ

Волгоградские школы начали уходить на карантин из-за ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области становится все больше заразившихся острыми респираторными инфекциями. Количество заболевших за неделю увеличилось по всем возрастным группам. Из-за заболеваемости ОРВИ были закрыты на карантин две школы в Быковском и Клетском районах. Были переведены на дистант отдельные классы и группы еще в 42 школах, в одной школе-интернате и двух детских садах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что в обязанность каждого образовательного учреждения входит проведение «утреннего фильтра» с целью недопущения в коллектив детей с признаками респираторных заболеваний с обязательной термометрией и осмотра/опроса, - отметили в ведомстве.

При появлении у ребенка симптомов простуды, необходимо изолировать его от остальных учеников и сообщить его родителям. Мамы и папы не должны вести своих детей с больным горлом, насморком и повышенной температурой в школу или детсад.

За неделю в Волгоградской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 23%, хотя он ниже эпидемического порога на 18%. При этом в некоторых районах - в Быковском, Жирновском, Иловлинском, Клетском, Котовском, Палласовском, Руднянском, Урюпинском и в Волгограде уровень заболеваемости превышает средней по области. В Роспотребнадзоре отметили, что среди циркулирующих вирусов нарастает доля свиного гриппа – 17% от числа обследованных. Также волгоградцы заражаются риновирусом, РС-вирусом, COVID-19, метапневмовирусом.

5 декабря в администрации региона прошло оперативное совещание, на котором были поставлены задачи по профилактике ОРВИ и гриппа.