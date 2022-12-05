Под Волгоградом ищут рыбака, оставившего у водоема вещи и машину

Полицейские ищут пропавшего мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгоградской области ведет поиски пропавшего 77-летнего жителя села Вязовка Еланского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 3 декабря мужчина предупредил родных, что уезжает на рыбалку. Он тепло оделся, сел в «Ниву Шевроле» и направился к водоему на окраине села Матышево. Но домой рыбак так и не вернулся. Обеспокоенные близкие обратились в правоохранительные органы.

В тот же день полицейские отправились в указанное место и нашли в полынье личные вещи – зимнюю куртку, телефон, сапоги, а также оставленную машину. Рыбака и след простыл. В настоящий момент стражи порядка и спасатели прочесывают прилегающую территорию и водоем. Пока поиски не принесли результатов.