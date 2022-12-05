В Волгограде депутаты торжественно открыли монумент «Серп и молот»

Скульптурную композицию будет видно издалека. Фото: облдума

В Волгограде 5 декабря 2022 года депутаты гордумы и облдумы во главе с Александром Блошкиным, юнармейцы и ветераны торжественно открыли установленный на берегу Волги в ЦПКиО монумент «Серп и молот». Приурочили мероприятие к 100-летию образования СССР, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

В 1967 году трехметровую композицию поставили на границе Ворошиловского и Центрального районов. Перед благоустройством нынешнего сквера Пахмутовой знак, символизирующий единство рабочих и крестьян, демонтировали. Спустя несколько лет после реставрации он обрел новую жизнь на новом месте.

- Это, прежде всего, наша история. Серп и молот - символ Советского Союза. Правопреемником Советского Союза стала Россия, - заявил на церемонии председатель облдумы Александр Блошкин.

Мероприятие в парке будет не единственным, посвященным юбилейной дате. 6 декабря в облдуме пройдет посвященное 100-летие образования СССР заседание «круглого стола».