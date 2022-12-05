Волгоградская область планирует сотрудничество с Республикой Уганда

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоград прибыла делегация восточноафриканского государства Уганда. Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики в РФ Мосесом Кауаалууко Кизиге. Во время совещания обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества между Волгоградской областью и Угандой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

- О своей готовности выстроить отношения с компаниями Уганды уже заявили несколько наших предприятий. Уверен, что в ходе вашего визита и дальнейшей работы мы найдем возможности наладить взаимодействие бизнес-структур, - отметил Андрей Бочаров.

На встрече осуждалось сотрудничество в сферах образования, поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции. Делегация Уганды была приглашена на международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Представители африканского государства пробудут в Волгограде в течение несколько дней. У них запланированы посещения вузов и предприятий.