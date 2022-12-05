В Волгограде отключат отопление в домах Советского района из-за аварии

Батареи остынут как минимум до ночи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коммунальная авария на теплосетях случилась днем 5 декабря на проспекте Университетском. Из-за утечки на участке трубопровода диаметром 500 мм, пролегающего внутри тепловой камеры, жители близлежащих домов Советского района останутся без отопления и горячей воды в 10-градусный мороз. По данным ресурсоснабжающей организации, сейчас бригады «Концессий теплоснабжения» локализовали место утечки. Устранить аварию планируют к концу суток, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Работы будут вестись в непрерывном режиме до полного устранения, - уверяют в администрации Волгограда.

Сейчас рабочие демонтируют одну из стенок тепловой камеры. Чтобы приступить к сварке, подачу горячей воды придется отключить. По предварительным прогнозам, восстановить подачу теплоснабжения домам, запитанным от этой сети, должны этой ночью. А пока прорыв тепломагистрали ликвидируют несколько аварийно-восстановительных бригад и тяжелая спецтехника.