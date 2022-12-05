В Волгоградской области живут малопьющие и малокурящие жители

Волгоградцы мало курят по сравнению с жителями других регионов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обычно Волгоградская область находится далеко не в лидерах различных рейтингов, особенно, если они касаются доходов жителей. Однако в одном списке регион оказался в топ-10. Волгоградская область вошла в десятку субъектов страны по отсутствию вредных привычек. Она занимает шестое место, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на рейтинг «РИА Новости».

Для составления рейтинга использовались данные по потреблению жителями табачных изделий, продаже алкоголя, числу преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертности от причин, которые вызвали употребление спиртного.

Волгоградская область заняла шестое место по итогам 2021 года, ее рейтинговый балл составил 84,4. На первом месте расположилась Чеченская Республика с рейтинговым баллом 100, следом – Республика Дагестан (97,8) и Республика Ингушетия (92,4). Также выше волгоградского региона расположились Ульяновская область (86,9) и Рязанская область (82). Тройку аутсайдеров составили Сахалинская область, Камчатский край и Республика Хакасия, у которых 24,4, 20,7 и 11,4 рейтингового балла соответственно.