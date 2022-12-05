В Волгограде пострадавшего при взрыве иномарки мужчину перевели из реанимации

Мужчину перевели из реанимации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 декабря стало известно, что 52-летнего мужчину, пострадавшего при страшном взрыве иномарки в Советском районе Волгограда, перевели из реанимации. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, сейчас пациент находится в отделении сочетанной травмы больницы №25 в стабильно тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Напомним, 1 декабря во дворе жилого дома в ЖК «Комарово» взорвалась машина. Погиб 3-летний ребенок, его отец получил тяжелые травмы. По предварительной информации, в багажнике автомобиля находилось два ацетиленовых баллона. Когда мужчина посадил сына на заднее сидение и сам сел в салон, он почувствовал запах газа и решил проверить багажник. В этот момент и рвануло. СК возбудил уголовное дело.