В Советском районе Волгограда устраняют коммунальную аварию на теплосетях

На период работ потребителям могут и не отключать теплоресурс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 декабря на теплосетях в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария. Рабочие «Концессий теплоснабжения» уже выехали на проспект Университетский и выясняют причины утечки в тепловой камере магистрали. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, бригада ведет земляные работы с помощью тяжелой спецтехники.

- Утечка обнаружена в тепловой камере магистрали диаметром 500 мм. Специалисты определят причины и характера технологического нарушения, после чего будет приниматься решение о порядке и видах необходимых восстановительных мероприятий, - уточнили в мэрии.

Добавим, что на период работ потребителям могут и не отключать теплоресурс. Все будет зависеть от сложности работ.